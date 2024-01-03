Работал в министерствах Украины, но стал агентом ФСБ: в Киеве поймали непростого предателя (фото)

В 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля

Служба безопасности Украины задержала в столице бывшего чиновника, который являлся агентов ФСБ и выступал за присоединение восточных регионов страны к России. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом в среду, 3 января, рассказали в пресс-службе СБУ. Отмечается, что агент ФСБ проводил информационные диверсии против Украины.

"Им оказался бывший украинский чиновник, работавший в предыдущие годы в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности. После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику кремля в отношении Украины. С этого времени он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

Было установлено, что задержанный сотрудничал с террористом и главарем так называемой "ЛНР" Леонидом Пасечником. Он предоставлял ему "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске.

Также правоохранители выяснили, что фигурант в социальных сетях предлагал "присоединить" к Ростовской области восточные регионы Украины.

Задержать российского агента удалось в его собственном доме. В ходе обысков у него нашли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу РФ. Помимо того у него нашли "награду за взаимодействие" от представителей страны-агрессора.

На основании полученных доказательства сотрудники СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 1 ст. 111 и ⁠ч. 1 ст. 161. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Российскому агенту теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года СБУ задержала "крота" ФСБ РФ, который работал в Запорожской областной администрации (ОВА). Он пытался получить секретную информацию о дислокации украинских воинов.