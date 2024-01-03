Поляки снова грозят блокадой одного из пунктов пропуска: уже выдвинули требования

Протестующие ждут письменного подтверждения от властей

Польские фермеры снова разразились угрозами возобновить блокаду пункта "Медика — Шегини". Они ждут письменного подтверждения о выполнении их требований.

Об этом заявил лидер протестующих Роман Кондров. Информацию передает Polska Agencja Prasowa.

"Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде", — сказал он.

Напомним, что польские фермеры начали свой протест еще 23 ноября 2023 года. Приостановлен он был 24 декабря. Днем ранее в "Медик — Шегин" прибыл министр сельского хозяйства Чеслав Секерски, который заверил протестующих в том, что их требования будут выполнены.

Среди прочего, поляки настаивают на:

включение субсидии на кукурузу;

увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров;

сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

По словам лидера протестующих фермеров Кондрова, пока что он не получил письменных заверений в том, что их условия будут выполнены.

"Мы хотим получить такие заверения в письменной форме, и я буду обсуждать это в среду, в частности, с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским… Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр", — добавил он.

Если же переговоры в среду, 3 января, не принесут результаты, фермеры снова заблокируют пункт пропуска.

Протесты на границе с Украиной устраивали не только фермеры. 6 ноября польские перевозчики начали забастовки в ряде пунктов пропуска. Акцию планировали продолжать до начала января 2024 года. Но 22 декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию границы.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство Польши обвинило предыдущую власть в блокаде. Якобы они превратили его в "гордиев узел, который затянулся".