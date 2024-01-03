Пытал пленных в оккупированном Донецке: суд вынес приговор предателю, пойманному в Киеве

Дело слушали в закрытом режиме

В Шевченковском районном суде Киева огласили приговор Денису Куликовскому (позывной "Палыч"), коменданту тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Его признали виновным в жестоком обращении с пленными, участии в незаконном вооруженном формировании и террористической организации, и вынесли приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Куликовского оправдали по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) из-за недоказанности обвинения. Об этом сообщает корреспондент издания "Новости Донбасса".

Подробности рассмотрения дела Куликовского

Это дело суд слушал в закрытом режиме. Решение отправить Куликовского в тюрьму на 15 лет принял судья Евгений Мартынов. Именно такой срок для коменданта "Изоляции" и просил Офис генпрокурора. Телеграм-канал "Ґрати" сообщает, что подсудимый не признал свою вину.

Против "Палыча" показания дали 22 пострадавших. Среди них был журналист Станислав Асеев. Он попал в "Изоляцию" в 2017 году. Боевики "ДНР" обвинили его в шпионаже и экстремизме.

В суде также рассмотрели два гражданских иска против Куликовского. Они были удовлетворены. Теперь фигурант дела по решению суда должен выплатить двум пострадавшим 400 тыс. грн и 95 тыс. грн.

Дениса Куликовского признали виновным в пытках

Напомним, что Дениса Куликовского задержали в Киеве еще 9 ноября 2021 года. По его словам, он якобы жил в украинской столице два года. Начало приговора для "Палыча" будут считать с даты, когда его взяли под стражу.

Что такое "Изоляция"

До 2014 года в Донецке было достаточно известное арт-пространство "Изоляция" (находился на территории бывшего завода изоляционных материалов). Но его захватили боевики "ДНР" и сделали там пыточную базу. Туда отправляли и военнопленных, и журналистов, и обычных гражданских.

В "Изоляции" пытали военных и гражданских

Среди пленных был и Станислав Асеев, который пришел в суд, чтобы дать показания против Куликовского. Журналист провел в "Изоляции" два года. В 2021-м он опубликовал жуткие фото с территории пыточной базы.

Фотографии с пыточной базы в оккупированном Донецке

Ранее "Телеграф" писал, что Куликовский признался в том, что боевики "ДНР" готовили теракты против Украины. Сознался он и в сотрудничестве с ФСБ.