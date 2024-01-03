"Следил за порядком": в Польше пьяный украинец битой разбил 11 автомобилей (фото)

Украинцу грозит до 5 лет лишения свободы

В понедельник, 1 января, в польском Гданьске полицейские задержали пьяного украинца, повредившего 11 автомобилей. Задержанный будет привлечен к ответственности за нанесение ущерба почти на 140 тыс. злотых.

Как сообщает местная полиция, мужчина бейсбольной битой разбил окна, зеркала и задние фонари припаркованных автомобилей. Во вторник, 2 января, украинцу предъявили 11 обвинений по этому делу.

В понедельник около 07:30 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок района Осова по ул. Курсант мужчина разбивает бейсбольной битой припаркованные машины. Во время осмотра территории в одном из поврежденных автомобилей был замечен мужчина, лежавший на пассажирском сиденье, внешний вид которого соответствовал описанию.

Мужчину задержали. Проверка на алкотестере показала, что он был пьян, у него выявили 2 промилле алкоголя в организме. Также правоохранители изъяли бейсбольную биту, которой пользовался злоумышленник.

Полицейские установили, что во время инцидента подозреваемый повредил 11 автомобилей Toyota и Opel. Во время общения с полицейскими мужчина объяснил свое поведение тем, что следил за порядком на придомовой территории и "взял ситуацию в свои руки". После того как 40-летний украинец отрезвил, ему было предъявлено 11 протоколов за уничтожение имущества.

Район Осова на карте

Напомним, 31 декабря в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. В результате ДТП трое украинских мужчин погибли.