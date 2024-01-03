Масштабный обмен: из российского плена вернулись больше 200 украинцев (видео)

Часть из них защищали "Азовсталь"

Украине спустя длительный перерыв, который устроила РФ, удалось провести еще один обмен пленными. Он также стал одним из самых масштабных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Домой вернулись более 200 наших воинов (позже стало известно точное число — 230 человек).

Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ВМС и пограничники. Часть из них защищали "Азовсталь".

"Спасибо всем, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российском плену.", — отметил президент.

Президент также опубликовал трогательные фото с обмена.

Отметим, что помимо масштаба важным этот обмен делает и то, что РФ блокировала возвращение наших защитников домой аж с 7 августа. Именно тогда произошел последний обмен. Также важно то, что часть из возвращенных, а именно 48 человек, имели статус "пропал без вести".

Глава ГУР Буданов, при содействии которого был проведен обмен, рассказал некоторые подробности о нем. По его словам, этот процесс был очень сложным, готовился долго, а помощь в нем оказывали ОАЭ.

Российские пропагандисты со своей стороны также сообщили о возвращении себе своих оккупантов. По их данным, их вернулось 248.

"Возвращение российских военных из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ" — заявили в Минобороны РФ и цинично добавили, что переговоры были "сложными" (цинично — потому, что сложности создавала сама РФ).

Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР сказали, сколько украинцев удалось вытащить из российского плена.