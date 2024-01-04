Поляки возобновили блокаду: на границе с Украиной застряли сотни грузовиков

Протест запланирован до 3 февраля

Сегодня, 4 января, фермеры из польской организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили блокировку польско-украинской границы в пункте пропуска Медика. Такое решение они приняли, потому что не получили подтверждения от польского правительства, что их требования будут выполнены.

Протестующие обещают пропускать три грузовых автомобиля в час. Об этом сообщает Радио Свобода.

Грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, опасный груз или скоропортящиеся товары будут пропускать. Легковые автомобили, автобусы двигаются в обычном режиме.

В ГНСУ также подтвердили блокаду пункта пропуска. Об этом сообщил в эфире телемарафона Андрей Демченко. По имеющейся информации от польских пограничников, 4 января около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилась блокировка движения для грузового транспорта. В этой связи усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков. В то же время организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Отмечается, что участники акции планируют там находиться, пока фермеры-протестующие и министерство аграрной политики Польши не подпишут соглашение о согласии, которое будет гарантировать выполнение требований. В настоящее время протест запланирован до 3 февраля.

Протестующие требуют предоставления субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар, увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров, отмена повышения сельскохозяйственного налога.

Министр по аграрной политике Польши заверял протестующих, что их требования будут выполнены. Но фермеры не получили письменную декларацию, подписанную премьер-министром Дональдом Туском, и возобновили блокировку пограничного перехода в Медице.

Ранее Телеграф писал, что новый польский премьер-министр Дональд Туск планирует в ближайшее время посетить Украину с официальным визитом. Его визит пройдет на фоне стычки польских перевозчиков.