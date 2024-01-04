"Абсолютно нормально" или "абсурд"? В Раде прокомментировали новые правила выезда нардепов за границу

Мнения политиков по данной ситуации разошлись

С начала 2024 года для народных депутатов Украины были введены новые правила работы за границей во время поездок в командировку. В нескольких случаях заявления народных избранников о выезде могут не рассмотреть.

Об этом говорится в распоряжении спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от 29 декабря 2023 года, которое оказалось в распоряжении издания LIGA.net. Там указано, что заявление нардепа может быть не рассмотрено, если перед своей предыдущей командировкой он не получил от МИД "тезисы" для его официальных заявлений и комментариев на международной арене.

"В документе сказано, что заявление нардепа о заграничной командировке может не рассматриваться, если во время предварительного выезда депутат до начала командировки не получил "разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата о реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу", — говорится в материале.

Если во время предыдущей командировки нардеп нарушил срок нахождения за границей или самовольно сменил страну, а также не подал отчет по возвращении, его заявление не могут не рассмотреть.

В документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление народного избранника на выезд за пределы страны:

глава комитета Рады, в который входит нардеп,

глава фракции,

глава депутатской группы,

глава соответствующей делегации Рады,

первый заместитель или заместитель спикера парламента.

После этого заявление направляется Стефанчуку.

Реакция "Слуги народа" и "Европейской солидарности"

Заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук прокомментировала "Телеграфу" нововведения следующим образом:

"Я, когда езжу в командировку, всегда обращаюсь за материалами в МИД. Это облегчает работу в командировке. Мне кажется, что это нормальная практика, если у депутатов есть информация для того, чтобы представлять и озвучивать интересы страны. Это в наших же интересах иметь такую информацию. Критика звучит не в том, чтобы получать информацию, а что в случае неполучения это может быть основанием для отмены командировки. Но критиковать сам факт того, что нужно получать какую-то информацию, месседжи, дополнительные данные… Если я уезжаю в какую-то страну, то всегда связываюсь с посольством в этой стране и они дают информационные справки. Это абсолютно нормально".

В свою очередь народный депутат Украины "Европейская солидарность", председатель подкомитета по культурной политике Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий сказал "Телеграфу" по этому поводу следующее:

"Мне кажется, что это попытка ограничить парламентскую дипломатию и таким образом ослабить Украину. Если депутат не может выехать за границу без получения тезисов от МИД, то и МИД должен нести ответственность, если он не предоставил тезис депутату. Конечно, все это абсурд. Вместо того чтобы упростить парламентскую дипломатию, определить четкие цели, встретиться с представителями, руководителями всех фракций, распределить обязанности, чтобы совместно включиться в поддержку Украины и поиск ресурсов для этого, мы сами себя ограничиваем в пользу врага. Если никто из нас не ведет переговоры с Конгрессом о выделении средств или с парламентами стран Европы, то откуда эти средства возьмутся? Мне кажется это просто пророссийская диверсия"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Государственное бюро расследования взялось за народного депутата Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виталия Борта. Дело в том, что после завершения сроков командировки депутат не вернулся в Украину. Также он посетил по личным делам немалое количество стран.