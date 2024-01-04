Эмбарго будет бессрочным: в Польше сделали неутешительное заявление насчет товаров из Украины

В Польше намерены удовлетворить требования фермеров

Польша не намерена снимать эмбарго на ввоз украинского зерна. Более того, запрет на ввоз украинской продукции будет бессрочным.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши, требования фермеров услышаны и их намерены удовлетворить.

"Границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное — пока его не снимут", — заявил Секерский.

Польский министр также добавил, что переговоры с митингующими фермерами крайне важны, чтобы страна могла разработать лучшие решения. Секерский отметил, что полностью поддерживает требования фермеров, но их нужно адаптировать под польские и европейские законы. Это займет некоторое время.

"Нет оснований считать, что то, что я обещал, не будет выполнено", — заверил он.

Напомним, что 4 января польские фермеры возобновили блокаду на границе с Украиной и грузовики снова не могут проехать через пункт пропуска "Шегини-Медика". Протестующие в конце декабря сняли блокаду после того, как пообщались с местными властями. Однако пообещали возобновить ее, если не получат письменного подтверждения от правительства о том, что их требования будут выполнены. Так и произошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, влияет ли блокада на польской границе на экспорт зерна. В Украине утверждают, что появились определенные проблемы.