Monobank отомстил Cosmolot за недавний скандал: запретил оплату со своих карт и поставил условие

Казино придется дорого заплатить за свой поступок, но не банку

Monobank заблокировал оплату картами своего банка в казино Cosmolot. Казино без согласования использовало бренд банка.

Cosmolot назвал одно из своих приложений "Monoban Казино" и использовал стилистику логотипа банка. Как сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский, снять ограничения банк будет готов только после крупного доната на Вооруженные Силы Украины.

"Нашим брендом так пользоваться нельзя. Для возобновления приема оплаты картами необходимо отправить копию квитанции об оплате 10 миллионов гривен на ВСУ. Вот такой он — monoBAN", — написал Гороховский в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Monobank активно помогает украинской армии. Например, в ноябре 2022 года Олег Гороховский закрыл сбор, в рамках которого было собрано 39,1 миллион гривен при помощи донатов клиентов Monobank. Компания добавила 900 тысяч и за 40 млн гривен приобрела четыре морских дрона.

Как рассказывал "Телеграф", сотрудникам Monobank удалось помочь разыскать мать пропавшего без вести мужчины, который попал в больницу во Франкфурте без сознания. После тщательного изучения его профиля и банковской карты, среди контактов, на которые были совершены переводы, нашли мать пациента и связались с ней.