Будет переть до конца: политпсихолог назвал два сценария Зеленского завершения войны

Президент часто проявляет свое упрямство

Главной чертой характера президента Владимира Зеленского является его упрямство и неготовность изменять мнение. Также его характеризует отказ идти на компромиссы.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким. Он отметил, что эти черты характера были заметны еще при КВН, когда у молодого комика Владимира Зеленского был конфликт с ведущим Александром Масляковым.

"Для пересмотра отношения как к событиям, так и ко своему окружению ему нужны кардинальные изменения вокруг, что-то действительно радикальное. Эта черта осталась при нем", — подчеркнул психолог.

В то же время Ким отметил, что изменение риторики президента с "договориться где-то посередине" на "мы не торгуем территориями" произошло под влиянием трагических и неожиданных событий. Но, по мнению специалиста, Зеленский и здесь проявляет упрямство.

"Раньше он был уверен, что только ему удастся договориться с Путиным и заключить мир. Теперь он уверен, что Россию можно победить только силой. Заявлением о том, что Зеленский не готов к компромиссам с врагом, есть два момента в новогоднем обращении: фотография, где он на острове Змеином показывает средний палец в сторону РФ, и картина с горящим Кремлем в его кабинете", — заявил Ким.

Поэтому, по мнению психолога, по разным сценариям завершения войны сейчас можно констатировать только одно: Владимир Зеленский будет переть до конца. Ким считает, что в этом природа президента.

"Также во время выступления 31 декабря президент дважды подчеркнул, что, несмотря на все события в стране, он остается на своем посту, как и в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это свидетельство того, что он воспринимает и позиционирует себя как константу, основу, без которой все может развалиться", — подытожил он.

Детальнее о том, какие метаморфозы произошли в отношении президента к войне и украинскому обществу за время его правления, читайте в материале "Телеграфа": "Настоящего Зеленского мы видели лишь раз: психолог рассказал об изменениях президента за последние 5 лет".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры между Россией и Украиной о завершении войны пока просто невозможны.