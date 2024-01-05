Государство заплатит за студентов, а учителям повысят зарплаты: Шмыгаль сделал громкие заявления

Изменения в финансировании высшего образования будут касаться специальностей, которые нужны государству.

В 2024 году планируется запустить масштабную реформу высшего образования. Парламенту предложили законопроект, предусматривающий, что студенты смогут учиться не только на контрактной форме обучения или на бюджете, но и за счет государственных грантов, льготных кредитов.

На образование в этом году заложено около 170 млрд грн, а это на 20 млрд грн больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что сейчас в системе высшего образования есть обучение "на бюджете" и по контракту. Правительство предлагает изменить такой подход, чтобы охватить как можно больше студентов.

"Сегодня принимаем законопроект, предусматривающий, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также по контрактной форме обучения", – говорится в заявлении.

Кто получит бесплатное обучение

По словам Шмыгаля, государственный заказ – это полностью бесплатное обучение студента за бюджетные средства. Возможность безвозмездно учиться будет предоставляться лучшим поступающим по конкурсному. Часть из бюджетных средств будет предоставлена уязвимым категориям. Это касается прежде всего специальностей, которые нужны государству, а именно учителей и врачей.

Государство будет полностью оплачивать обучение для лучших поступающих по этим специальностям. После успешного выпуска будет предлагать первое рабочее место.

Также будет введена модель государственных грантов, позволяющих полностью или частично покрыть расходы на обучение. Эти гранты не нужно будет возвращать, они не предусматривают никаких обязательств по отработке.

Шмыгаль объяснил, что на размер гранта будут влиять два критерия. Первый – это результаты внешнего оценивания знаний. Второй – это избранная специальность.

Хотя сумма гранта не обязательно будет покрывать полную стоимость обучения, но количество поступающих, получивших финансовую поддержку, существенно увеличится за счет более справедливого распределения такой поддержки.

"Да, сегодня у нас 60% студентов учится на контракте. Наша цель – чтобы 60% студентов получали разные виды государственной поддержки: госзаказы, гранты, ваучеры или, в будущем, льготные кредиты", – сообщил премьер.

Уточняется, что эта новая система будет распространяться только на новых абитуриентов.

Кроме вышеуказанного, хотят установить специальные условия для обучения в университетах для:

ветеранов;

детей погибших украинских героев;

детей с инвалидностью;

детей сирот;

других льготных категорий.

"Высшее образование должно стать более качественным и доступным для тех, кто этого действительно хочет", – резюмировал Шмигаль.

Куда еще пойдут государственные средства

В 2024 году педагогам будет повышена зарплата на 21%. Также 2,5 миллиарда гривен выделено на обустройство укрытий в учебных заведениях.

Дополнительно 1,5 млрд гривен получит реформа "Новая украинская школа". Столько же на модернизацию столовых в школах. А еще 1 миллиард гривен уйдет на покупку новых школьных автобусов.

Ранее "Телеграф" писал, что детям погибших героев — подопечных ОО "Мечта детей Украины" будут бесплатно обучать программированию и робототехнике. Чтобы подать заявку на грантовое обучение, нужно лишь мотивационное письмо относительно того, чем ребенку интересно техническое образование.