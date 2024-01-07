Война — день 683: оккупанты усиливают штурмы Купянска и обстреливают города

Оперативно о главном за сутки

Несмотря на ухудшение погодных условий боевые действия идут по всей линии фронта, а наиболее напряженной ситуация остается возле Авдеевки, где украинские военные продолжают настойчиво отражать все российские штурмы. При этом западные аналитики считают, что россияне могут вскоре усилить давление на Купянск, чтобы захватить город до конца зимы. Вместе с тем ни на день не прекращаются российские обстрелы мирных городов из-за чего продолжают гибнуть мирные украинцы.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина находится под ударом БПЛА, часть из них двигается в сторону Винницкой области, а вторая — на Черкасскую

Что было в Украине 4 января — читайте по ссылке: Война — день 680: Россия терроризирует Кропивницкий и получила мощный "салют" в Крыму

Информацию за 5 января смотрите по ссылке: Война — день 681: бои на фронте продолжаются, участились "шахедные" атаки

О том, что происходило 6 января, читайте в материале: Война — день 682: россияне снова пускали беспилотники, фронт держится