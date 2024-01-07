В Киев неожиданно прибыл представитель важного партнера Украины: что будет обсуждать

Камикава прибыла в Украину на поезде

В Украину с неанонсированным визитом прибыла глава МИД Японии Ёко Камикава. Это её первое посещение нашей страны с момента вступления в должность в сентябре 2023-го.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии. Там объяснили, что госпожа Камикава проведет переговоры с украинскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Во время визита министр Камикава в очередной раз подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации. Министр Камикава также проинформирует украинскую сторону о деталях соответствующей помощи и наших планах", — пишет министерство.

Еще детали визита:

Камикава сообщит о том, что Япония продемонстрирует свою преданность 19 февраля во время японско-украинской конференции по вопросам содействия экономической реконструкции при личном участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля;

глава МИД Японии примет участие в дискуссии с украинскими партнерами относительно усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира;

министр также примет участие в церемонии передачи крупногабаритного энергетического оборудования для помощи в подготовке к зиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что США закупят в Японии важнейшее оружие для Украины.