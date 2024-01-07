Боец "Волков Да Винчи" призвал украинцев мобилизоваться: назвал последствия, если этого не сделать

"У нас элементарно люди устают, вместе с тем погибают"

Боец легендарного батальона "Волки Да Винчи" с позывным "БАС" объяснил, почему Украине нужна мобилизация. Он обратился к украинцам с призывом.

Об этом он сказал в интервью "ТСН". По словам БАСа, если украинцы не мобилизуются Украина может капитулировать.

"У нас элементарно люди устают, вместе с тем погибают. Грубо говоря, есть вот эта линия фронта, прослойка оборонительная и где-то там наступательная на территории Украины. Здесь у нас враги — здесь у нас наша ненька, которая относительно мирная. И можно ожидать, что когда вот эта прослойка сотрется, россияне спокойно заходят во все города. И ты или ждешь этого, или что-то с этим делаешь", — говорит он.

Он также отметил, что то не знает, какие еще могут быть аргументы и мотивация, чтобы идти на войну и защищать свою землю.

"Давайте вспомним Вторую мировую или любую войну. Классика войны в том, что проигрывает одна или другая сторона. И проигрыш заключается в капитуляции. Либо капитулируем мы, либо капитулирует Россия. И вопрос: кто видит сейчас, что мы продвигаемся к капитуляции России? Я сомневаюсь. Все эти люди, которые сейчас дома сидят, они хотят капитулировать?" — рассказал "Бас".

Напомним, ранее мы писали о том, что законопроект о мобилизации могут вернуть Кабмину на доработку.