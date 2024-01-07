Украинцам из шести областей выплатят по 10800 гривен: кто сможет получить помощь

Средства будут перечислять на банковский счет

Украинцы могут получать социальные выплаты в размере 3600 гривен на протяжении трех месяцев. Этот вид материальной помощи доступен жителям шести областей страны.

Об этом сообщили на сайте Эстонского совета по делам беженцев. Отмечается, что претендовать на получение денег могут те, кто проживает в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях. Речь идет о людях, которые пострадали из-за военных действий.

Если по вашему заявлению приняли положительное решение, размер пособия будет составлять 3600 гривен в месяц для одного человека в течение 3 месяцев (10 800 грн). Средства будут перечислять на банковский счет, который будет вами указан в заявлении.

Как получить помощь

Для регистрации на получение денежной помощи можно обратиться по телефонам:

0939447568;

0738361238;

0738109344.

Регистрация обращений по оказанию помощи осуществляется с понедельника по среду с 9.00 до 12.00.

В случае, если вы проживаете на временно оккупированной территории или недавно деоккупированной и не имеете возможности совершать телефонные звонки, отправьте запрос здесь.

Следует учесть, что повторно подать заявление на получение многоцелевой денежной помощи вы можете спустя шесть месяцев после получения предварительной выплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что был озвучен полный список лиц, которые в 2024 году имеют право на получение финансовой помощи. Речь идет о ВПЛ.