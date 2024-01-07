Если Украина проиграет: экс-глава ЦРУ сделал неутешительный прогноз

Похожий сценарий ранее озвучивались западными военными и чиновниками.

Если российский диктатор Владимир Путин сочтет свое вторжение в Украину успешным, он не остановится на достигнутом. Дели он может направить войска в Молдову и страны Балтии.

Об этом в интервью CNN заявил бывший глава Центрального разведуправления США Дэвид Петреус. По его словам, поддержка Украины со стороны Конгресса США принципиально важна.

В то же время бывший директор ЦРУ отметил, что в Конгрессе США есть сильный двухпартийный консенсус по выделению помощи Украине. Однако он добавил, что пока неизвестно, когда именно будет она будет выделена.

Петреус подчеркнул, что для помощи Украине нужно "много миллиардов". Однако, по его мнению, такие расходы абсолютно необходимы, поскольку они позволят предотвратить победу Путина и неизбежный в этом случае перенос им войны дальше в Европу.

Петреус также вспомнил слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера перед смертью, сказавшим, что линия обороны НАТО теперь находится на границе между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что полностью с этим согласен.

Напомним, по мнению главнокомандующего бельгийской армией, генерала Мишеля Гофманпа, если российский диктатор Владимир Путин победит в войне в Украине, следующими целями террориста могут стать Молдова и страны Балтии. Диктатор уже не раз озвучивал претензии к этим странам.