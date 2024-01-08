Укр

Дипломат назвал план "Б", если уровень поддержки Украины со стороны США снизится

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
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Гарантий безопасности нет Новость обновлена 08 января 2024, 15:02
Гарантий безопасности нет. Фото Міністерство оборони США

Нашей стране следует надеяться на себя

В этом году в США пройдут президентские выборы, из-за противостояния политических сил Украина может не получать помощь. В нашей стране на этот случай есть план, когда поддержка снизится.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Телеграфу" рассказал, какой план "Б" у Украины в случае, если уровень поддержки США снизится в этом году. По его словам, нужно надеяться на собственные силы, а также наращивать мышцы безопасности и экономическую устойчивость.

Климкин считает, что нам нужны европейцы, потому что мы находимся в Европе и начинаем переговоры о вступлении в ЕС. Никакой отдельной модели безопасности для Украины быть не может.

"Это будет европейская модель безопасности, непосредственно привязанная к НАТО. Равно как и любая успешная евроинтеграция невозможна без безопасности. Очевидно, что все это связано", — отметил он.

Эксминистр говорит, что если Украина будет продвигаться в ЕС и НАТО, это не значит, что можно расслабиться. Если мы делегируем эту безопасность кому-то другому, мы все равно должны быть сконцентрированы, понимая, что тот или иной игрок все равно будет пытаться разрушить Украину и ее государственность. В заключение он добавил, что никаких 100-процентных гарантий безопасности нет.

Больше о помощи от США и гарантиях безопасности читайте в материале — "Срыв ленд-лиза, план "Б" в войне и переговоры с Путиным — экс глава МИД рассказал о главных угрозах для Украины"

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#США #Помощь #Джо Байден #Павел Климкин