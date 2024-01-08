Годовщина сбития Ираном самолета МАУ: вышло совместное заявление глав МИД четырех пострадавших стран

Надеются, что справедливость "восторжествует"

8 января 2020 года в небе над Ираном был сбит самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев. В 2024 году министры иностранных дел Канады, Швеции, Украины и Великобритании совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Ирана за использование оружия против гражданского самолета рейса PS752 авиакомпании "МАУ".

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы координации помощи жертвам рейса PS752. Министры Канады, Швеции, Украины и Соединенного Королевства сказали, что совместно инициировали рассмотрение спора в ИКАО против Исламской Республики Иран.

Причиной тому стало использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение международно-правовых обязательств Ирана. В соответствии со статьей 3bis Конвенции о международной гражданской авиации (известной как Чикагская конвенция).

"В течение четырех лет Иран отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбивание рейса PS752, несмотря на наши многочисленные попытки вступить в переговоры по этому вопросу. Таким образом, мы передали спор на рассмотрение Совета ИКАО для принятия решения в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции", – отметили министры.

Главы МИД говорят, что начало этого производства сегодня отражает их обязательства перед семьями жертв, заслуживающих восстановления справедливости, а также свидетельствует о доверии к Совету IКАO и международному сообществу в целом как к стражей безопасности гражданской авиации, в частности, во время урегулирования споров в случае их возникновения.

"Чрезвычайно важно, чтобы нарушители норм международного права несли ответственность. Мы надеемся, что эти действия, вместе с нашим стремлением восстановить справедливость в рамках Международного Суда ООН, приведут к реальным изменениям и помогут предотвратить подобные трагические события в будущем. Справедливость восторжествует", – подчеркнуто наконец в заявлении.

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