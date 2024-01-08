Новостей о коррупции в "оборонке" будет еще больше: Умеров объяснил, с чем это связано
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Что происходит в Минобороны
Появление в СМИ большого количества новостей о коррупции во время осуществления оборонных закупок это следствие проведения перемен в Минобороны.
Как рассказал глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своем Facebook, подобного рода перемены вскоре будет видно все чаще и чаще.
"Один из приоритетов команды Министерства обороны – вычистка системы от неблагополучных участников – внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим – в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы ее одолеем", — написал он.
В частности министр написал, что в полную силу заработал внутренний аудит и была обновлена Генеральная инспекция, благодаря которым за последние 4 месяца удалось найти нарушений на 10 миллиардов гривен.
Умеров привел в пример случай, когда недавно была раскрыта и ликвидирована коррупционная схема на закупках артиллерийских снарядов на 1,5 миллиарда гривен.
"Это то, о чем мы можем говорить публично. Впереди будут еще новости", — добавил он.
Напомним, в конце декабря СБУ задержала начальника Главного управления Минобороны по подозрению в причастности к схеме хищения крупной суммы на закупках артиллерийских снарядов для Вооруженных сил. Из-за его действий закупка снарядов осуществлялась на 30% дороже, что привело к потере 1,5 миллиарда гривен.