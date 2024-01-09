У Monobank второй раз за месяц сбой в работе: что не работает на этот раз

В необанке уже дали комментарий и успокоили пользователей

Утром во вторник 9 января в мобильном приложении monobank произошел сбой в работе. Пользователи в сети сообщали, что, в частности, не работают сервисы накопления "Банки".

Соучредитель банка Олег Гороховский уже отреагировал на ситуацию. Свой комментарий по этому поводу он опубликовал в официальном Telegram-канале.

"Сломались немного. Чиним. Прошу прощения", — написал в сети Гороховский.

В службе поддержки банка подтвердили, что сейчас действительно наблюдаются проблемы в работе приложения.

"Нам очень жаль, что возникли сложности при работе с нашим продуктом. Сейчас наблюдаются трудности на нашей стороне", — заявили в monobank.

Там подчеркнули, что нужно "немного времени", чтобы все исправить. Эта задача является приоритетом №1, добавили в monobank.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в середине декабря на "Монобанк" была проведена масштабная DDoS-атака. Но спустя 50 минут после первого сообщения о сбоях, совладелец необанком Гороховский написал, что массированная DDoS — атака на Монобанк — отбита.