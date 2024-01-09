Дело Дубинского передали в суд: за что будут судить нардепа и как могут наказать

Нардеп является фигурантом трех дел

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в государственной измене народного депутата Александра Дубинского. Его будут судить за служебный подлог для выезда за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования. Следует отметить, что имя нардепа не сообщается, но фабула дела отвечает его обвинению в служебном подлоге по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника.

Также отмечается, что ГБР получило информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также возможно ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Генеральный прокурор сообщил подозрение депутату 8 августа 2023 года. 11 ноября 2023 года работники ГБР завершили досудебное расследование народного депутата. Также суд ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного производства по подозрению народного депутата.

Напомним, первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом отца на лечение. Во время поездки подруга "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне.

Второе дело против Дубинского – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. 13 ноября ему было вручено еще одно подозрение, уже по делу о государственной измене. По материалам следствия у него был позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением Генштаба вооруженных сил России.