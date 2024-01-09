Скандал с Гринкевичем: глава Львовщины прокомментировал фото с одиозным бизнесменом

Он заявил, что не имеет отношения к вероятным злоупотреблениям Гринкевича

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, который подписывал меморандум о сотрудничестве и позировал на фото со львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, подозреваемым в коррупции, заявил, что никак не причастен к возможной противоправной деятельности Гринкевича в Минобороны. В то же время он признал, что подписывал договоры с компаниями предпринимателя, хотя против них были открыты уголовные производства и объяснил их совместное фото.

"В первую очередь подчеркиваю: ни я, ни Львовская областная военная администрация не имеет никакого отношения к возможной противоправной деятельности Игоря Гринкевича на закупках Минобороны. Если такая деятельность имела место, то правоохранительные органы и суд должны дать правовую оценку ему и всем сотрудничавшим с ним лицам. Виновные должны понести максимально суровое наказание. Официально заявляю: как начальник Львовской ОВА я не знакомил Игоря Гринкевича с должностными лицами МОУ и никак не способствовал его сотрудничеству с МОУ", — написал Козицкий в Facebook.

Он добавил, что встречался с Гринкевичем трижды. А фото, на котором изображены бизнесмен, Козицкий и глава Львовского облсовета Юрий Холод в помещении администрации, было сделано во время подписания трехстороннего меморандума между Львовской ОВА, благотворительным фондом Гринкевича "HOPE.UA" и Львовским облсоветом.

"Поскольку "HOPE.UA" является достаточно большой и известной благотворительной организацией и пока к ней никаких претензий нет, то у меня не возникало никаких сомнений относительно ее деятельности. Согласно меморандуму путем реорганизации КЗ ЛОР "Журавненский дом поддержанного проживания психоневрологического типа" должен быть создан областной центр социальной реабилитации детей", — написал Козицкий.

По его словам, реставрационно-ремонтные работы на 70% должен был профинансировать "HOPE.UA", путем привлечения средств иностранных доноров, а 30% должны были оплатить из областного бюджета. В прошлом месяце "HOPE. UA" подался на грант от Нидерландов по этому проекту на сумму более 4 млн долларов. В феврале должны объявить результаты.

Глава ЛОВА добавил, что несколько компаний Гринкевича работают во Львовской области с 2012 года. С тех пор с ними сотрудничает ОВА. В частности, до 2020 года, когда Козицкий возглавил ОВА, с Гринкевичем было подписано более 15 подрядов.

"Сотрудничество с компаниями Гринкевича начали еще в 2012 году. К этому времени в отношении двух компаний Игоря Гринкевича возбудили два уголовных производства. В одном случае были заактированы работы, которых не сделали, в другом − не в полном объеме поставленное оборудование. По иску ЛОГА летом прошлого года Кассационный уголовный суд постановил взыскать с ответчика в пользу УКС ЛОГА материальный ущерб в сумме более 118 тысяч гривен. По другому уголовному производству − суд первой инстанции по иску ЛОГА решил возместить более 721 тысячи гривен в пользу той же ЛОГА", — сообщил Козицкий.

Вместе с тем, несмотря на невыполненные работы и уголовные дела, во время каденции Козицкого не отказались от сотрудничества с компаниями Гринкевича. Было подписано еще три соглашения.

Первое касалось школы-долгостроя в пгт. Горняк. Распоряжение о ее реконструкции приняли в 2016 году. Договор с компанией Гринкевича подписали в 2022 году. По словам Козицкого, компания выполнила работы.

Второе соглашение было заключено по школе-долгострою в селе Черница, реконструкцию которой начали еще в 2008 году. Соглашение с компанией Гринкевича подписали в 2023 году. По словам Козицкого, "за 3,8 млн гривен заменили окна, частично утеплили перекрытия чердака, чтобы коробка здания банально не разрушалась".

Третья сделка касалась строительства центра безопасности граждан в селе Сходница. Договор с компанией Гринкевича подписали в 2023 году. Центр планируют открыть в этом году.

"В конце хотел бы еще раз подчеркнуть − если Игорь Гринкевич и люди, с которыми он сотрудничал, виновны, то за свою "деятельность" они должны понести самое суровое наказание, предусмотренное законом. Потому что обогащение на войне − это мародерство. Отдельно подчеркиваю: я не подавал сына Игоря Гринкевича – Романа Гринкевича – на награждение отличием "Золотое сердце"", − отметил Козицкий.

Напомним, несколько месяцев назад против компаний Гринкевича началось уголовное производство по невыполнению его компаниями обязательств перед Министерством обороны Украины. Компании Гринкевича выиграли 23 тендеров на поставку одежды для Вооруженных сил. Оказалось, что цены были завышенными, а около трети контрактов было выполнено не в оговоренный срок. По предварительным данным, это привело к убыткам более чем на 1 млрд гривен. Кроме того, Гринкевич пытался подкупить одного из руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) в размере $500 тыс., чтобы тот снял арест с имущества компаний предпринимателя. Однако вместо этого попал под стражу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что Гринкевич растратил деньги Минобороны. Журналист Евгений Плинский перечислил имущество, которое купила его семья в 2023 году после того, как заключила договоры с Минобороны Украины. Помимо дорогих украшений и роскошного отдыха, Гринкевичи вкладывались в недвижимость.