"Новая почта" изменит название: как теперь будет называться

"Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года

Украинский почтовый оператор "Новая почта" анонсировал смену названия. Такое решение менеджмент объясняет тем, что компания расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Информацию опубликовали на официальном сайте "Новой почты".

Теперь почтовый оператор будет называться NOVA.

"Мы уже гораздо больше, чем почта, поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров — NOVA.", — отметили в компании.

"Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года. Все начиналось только с оказания почтовых услуг. Сейчас группа компаний NOVA состоит из следующих компаний:

Новая почта в Украине доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента.

доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Nova Post Europe предоставляет полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов, обеспечивая быструю и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. Открыла свои представительства в 11 странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия и Италия.

предоставляет полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов, обеспечивая быструю и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. Открыла свои представительства в 11 странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия и Италия. NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки.

— небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки. Nova Global – компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными онлайн маркетплейсами.

– компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными онлайн маркетплейсами. Supernova Airlines предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы.

предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы. ИТ-компания Nova Digital – это производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности на них.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в РФ заявили, что "Новая Почта" осуществляла доставку британских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Украинцы не пропустили такой яростный бред и отреагировали волной мемов и иронических комментариев.