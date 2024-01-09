"Новая почта" изменит название: как теперь будет называться
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2535
"Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года
Украинский почтовый оператор "Новая почта" анонсировал смену названия. Такое решение менеджмент объясняет тем, что компания расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.
Об этом сообщила пресс-служба компании. Информацию опубликовали на официальном сайте "Новой почты".
Теперь почтовый оператор будет называться NOVA.
"Мы уже гораздо больше, чем почта, поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров — NOVA.", — отметили в компании.
"Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года. Все начиналось только с оказания почтовых услуг. Сейчас группа компаний NOVA состоит из следующих компаний:
- Новая почта в Украине доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента.
- Nova Post Europe предоставляет полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов, обеспечивая быструю и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. Открыла свои представительства в 11 странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия и Италия.
- NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки.
- Nova Global – компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными онлайн маркетплейсами.
- Supernova Airlines предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы.
- ИТ-компания Nova Digital – это производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности на них.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в РФ заявили, что "Новая Почта" осуществляла доставку британских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Украинцы не пропустили такой яростный бред и отреагировали волной мемов и иронических комментариев.