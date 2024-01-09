В Украине рекорд потребления электроэнергии: в "Укрэнерго" обратились с просьбой

Использование электроэнергии значительно выросло во время сильных морозов

Утром 9 января в Украине был зафиксирован рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления электроэнергии. В связи с этим граждан просят бережно ее использовать.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Отмечается, что энергетики работают над проблемой и делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистем дефицита электроэнергии.

"Друзья, сегодня нашему графику потребления очень плохо – он слишком высок. Уже с утра Диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления. Энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистем дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран. Поэтому сейчас особенно важно бережно потреблять электроэнергию", — говорится в сообщении.

Потребителей просят внимательно отнестись к своим потребительским привычкам. Схема работает как для больших, так и для малых потребителей.

"Например, магазинам и торговым центрам достаточно с 9:00 до 19:00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин. А бытовые потребители могут перенести домашние упражнения с утюгом, электроплитой и пылесосом на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные. Либо хотя бы не включать сразу несколько массивных электроприборов, на выходе из комнаты выключать свет", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за усложнения погодных условий в Украине могут начать вводить плановые отключения света.