Вступление в ЕС и НАТО, гарантии безопасности и экономика: Зеленский провел переговоры с тремя лидерами Европы
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Собеседниками Зеленского были президенты Польши, Румынии и премьер Бельгии
Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября провел разговоры с лидерами сразу нескольких европейских государств. Обсудили важные темы.
"Телеграф" рассказывает о том, что обсуждали лидеры.
Разговор с Клаусом Йоханнисом
Во время беседы с румынским президентом Зеленский обсудил рост украинского экспорта через Румынию.
"Он вырос с 2 млн. тонн до 3 млн. тонн, и мы обсудили пути увеличения пропускной способности пограничных переходов для достижения целевого показателя в 4 млн. тонн", — рассказал президент Украины.
Также украинский лидер поблагодарил наших соседей за поддержку решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и готовности поделиться с нашей страной своим положительным опытом европейской интеграции.
"Проинформировал Президента Йоханниса о продолжении воздушного террора со стороны России и отметил важность дальнейшего сотрудничества с партнерами по укреплению воздушного щита Украины. Также обсудили двустороннее сотрудничество, включая программу подготовки украинских пилотов F-16".
"Договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности на основе Вильнюсской декларации G7".
Разговор с Анджеем Дудой
Президента Польши Зеленский поблагодарил за непреклонную поддержку нашей страны на пути вступления в ЕС и НАТО.
Обсуждалось обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Кроме того, лидеры обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Североатлантического союза.
"Я и Анджей уверены, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом совместного европейского дома. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве", — говорит Зеленский.
Одна из ключевых тем разговора – взаимодействие в сфере безопасности с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны Украины.
Отдельно обсуждались вопросы присоединения Польши к Совместной декларации лидеров "Группы семи" о предоставлении Украине гарантий безопасности.
Разговор с Александром де Кро
В беседе с бельгийским премьером Зеленский поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС. Поблагодарил за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства.
"Ценим декабрьское решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и надеемся, что при поддержке Бельгии наше государство существенно продвинется в выполнении дальнейших формальных шагов на этом пути", — сказал президент.
Также украинский лидер рассказал о недавних российских воздушных ударах и дальнейшей потребности в укреплении украинской системы ПВО.
Пообщались о двустороннем сотрудничестве, а также координации европейской оборонной помощи.
Обсудили важность разблокирования европейской финансовой помощи в размере 50 млрд евро, а также вопросы реализации Украинской формулы мира.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский провел новую Ставку, на которой обсуждались две важные темы.