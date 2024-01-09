Вступление в ЕС и НАТО, гарантии безопасности и экономика: Зеленский провел переговоры с тремя лидерами Европы

Собеседниками Зеленского были президенты Польши, Румынии и премьер Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября провел разговоры с лидерами сразу нескольких европейских государств. Обсудили важные темы.

"Телеграф" рассказывает о том, что обсуждали лидеры.

Разговор с Клаусом Йоханнисом

Во время беседы с румынским президентом Зеленский обсудил рост украинского экспорта через Румынию.

"Он вырос с 2 млн. тонн до 3 млн. тонн, и мы обсудили пути увеличения пропускной способности пограничных переходов для достижения целевого показателя в 4 млн. тонн", — рассказал президент Украины.

Также украинский лидер поблагодарил наших соседей за поддержку решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и готовности поделиться с нашей страной своим положительным опытом европейской интеграции.

"Проинформировал Президента Йоханниса о продолжении воздушного террора со стороны России и отметил важность дальнейшего сотрудничества с партнерами по укреплению воздушного щита Украины. Также обсудили двустороннее сотрудничество, включая программу подготовки украинских пилотов F-16".

"Договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности на основе Вильнюсской декларации G7".

Разговор с Анджеем Дудой

Президента Польши Зеленский поблагодарил за непреклонную поддержку нашей страны на пути вступления в ЕС и НАТО.

Обсуждалось обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Кроме того, лидеры обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Североатлантического союза.

"Я и Анджей уверены, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом совместного европейского дома. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве", — говорит Зеленский.

Одна из ключевых тем разговора – взаимодействие в сфере безопасности с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны Украины.

Отдельно обсуждались вопросы присоединения Польши к Совместной декларации лидеров "Группы семи" о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Разговор с Александром де Кро

В беседе с бельгийским премьером Зеленский поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС. Поблагодарил за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства.

"Ценим декабрьское решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и надеемся, что при поддержке Бельгии наше государство существенно продвинется в выполнении дальнейших формальных шагов на этом пути", — сказал президент.

Также украинский лидер рассказал о недавних российских воздушных ударах и дальнейшей потребности в укреплении украинской системы ПВО.

Пообщались о двустороннем сотрудничестве, а также координации европейской оборонной помощи.

Обсудили важность разблокирования европейской финансовой помощи в размере 50 млрд евро, а также вопросы реализации Украинской формулы мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский провел новую Ставку, на которой обсуждались две важные темы.