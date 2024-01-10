Впервые в истории ПАСЕ: украинский нардеп возглавит важный комитет

Решение уже принято

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко станет президентом Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции и беженцам. Это впервые в истории организации, когда украинец займет такую должность.

Об этом он сообщил в Telegram. По его словам, решение уже принято, а на январской сессии ПАСЕ будет формально утверждено.

"Это впервые в истории ПАСЕ украинец станет Президентом Миграционного комитета. Это очень важно. Особенно, когда миллионы украинцев живут в Европе", — пишет нардеп.

Отметим, что также 27 ноября 2023 года Бюро ПАСЕ одобрило состав специального комитета, который будет работать над нарушением прав украинских детей российскими оккупантами. Его возглавила Елена Хоменко, а в состав Комитета вошли Евгения Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир и Александра Устинова.

Напомним, ранее мы писали о том, что ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей РФ государством-террористом.

Также мы сообщали, что ПАСЕ приняла историческое решение по Украине.