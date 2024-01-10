Торговля с Украиной: в Польше снова сделали "колючее" заявление

Проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступает "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. По его мнению, полная либерализация торговли с Украиной, которую ввели после начала полномасштабной войны с РФ, имела "противоположный эффект".

Такое заявление Секерский сделал в письме еврокомиссару по вопросам торговли. Об этом передает RMF FM, в распоряжении которого оказался этот документ.

По словам министра, проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, но также и сахара, мяса птицы, яиц, фруктов (особенно замороженной малины) и яблочного концентрата.

В пример Секерский приводит сахар, импорт которого из Украины увеличился в двадцать раз. Он считает, что нужно начать переговоры с Украиной "о постепенной взаимной либерализации, сопровождающейся постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС". Он выступил за изъятие сахара, мяса птицы и яиц из-под действия правил свободной торговли ЕС и установление усиленных защитных положений.

"В то же время Секерский объявил о возвращении Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС с участием Украины, Евросоюза и стран-соседей Украины с целью поиска эффективных и приемлемых механизмов", — говорится в материале.

Отмечается, что Брюссель сейчас работает над регламентом, который продолжит либерализацию торговли с Украиной до июня 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чеслав Секерский заявил, что Польша не намерена снимать эмбарго на ввоз зерна из Украины. Кроме того он подчеркнул, что запрет на ввоз будет бессрочным.