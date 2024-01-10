Зеленский прокомментировал разговоры о "заморозке войны": что сказал

Прекращения боевых действий не будет

Партнеры, поддерживающие нашу страну, пока не давят на прекращение защиты. Союзники пока не готовы официально дать ответные сигналы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы. Глава государства подчеркнул, важно понимать, что Путин не остановится, пока не разрушит Украину.

"Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты. Я бы не сказал прекращения боевых действий, все же, это наша защита. Прекращение нашей справедливой защиты и прекращения нашей борьбы. По этому поводу давления нет. Пока нет", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что слышал и читал в СМИ об угрозе заморозки войны со стороны России. Однако он подчеркнул, что партнеры официально не давали соответствующих сигналов.

"Есть разные голоса. Я в медиа слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и какие-то разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам соответствующие сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал", — заявил президент.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский провел переговоры с тремя лидерами стран Европы. Разговор с Клаусом Йоханнисом касался роста украинского экспорта через Румынию. С Анджеем Дудой обсуждалось обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Кроме того, обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Североатлантического союза. В разговоре с бельгийским премьером Александром де Кроо Зеленский поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС.