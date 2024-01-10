Украина в рейтинге влиятельных паспортов мира потеряла сразу две позиции: кто нас обошел

Владельцы украинского паспорта могут ездить по безвизу в 148 стран

В международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира украинский загранпаспорт опустился на две позиции. Ранее он был на 30 месте, сейчас — на 32.

Свое место в списке Украина разделила с Гренадой и Сент-Люсией. На 30 и 31 местах сейчас Маврикий и Панама. Об этом говорится в отчете The Henley Passport Index.

Консалтинговая компания создает рейтинг по количеству у государства стран-партнеров с безвизовым режимом. Сразу несколько стран могут оказаться на одной позиции. В настоящий момент без визы или с получением ее по прибытии владельцы украинского паспорта могут ездить в 148 стран.

Первое место в этом рейтинге делят сразу шесть стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания. Последнее место занял Афганистан.

"Индекс" включает в себя 199 различных паспортов и 227 различных туристических направлений. The Henley Passport Index, обновляемый ежемесячно, считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2023 года Украина переместилась с 34 на 30 место в рейтинге самых влиятельных паспортов мира. Эту позицию страна также занимала с Гренадой и Сент-Люсией.