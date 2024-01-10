В ЕС обещают все же дать Украине миллион снарядов весной: есть два способа

Выполнения обещания о поставке оружия "абсолютно реалистично"

В марте или апреле 2024, Европейский Союз обязуется выполнить свое обещание и поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Чтобы это сделать нужно добиться определенных целей.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, выступая на мероприятии, организованном либеральной фракцией Европарламента "Обновить Европу".

"Мы придерживаемся этого обещания", выполнение которого "абсолютно реалистично", — заявил Бретон.

По его словам, чтобы достичь поставленной цели, государствам ЕС необходимо сократить экспорт вооружений в третьи страны, а также добиться, чтобы национальные правительства оказали нажим на оборонные компании с целью увеличения объемов производства.

Бретон также заметил, что Евросоюз способен нарастить производство вооружений. Это позволит в срок от полутора до двух лет сравняться с Россией по этому показателю.

Ранее "Телеграф" писал, что в США снова не смогли одобрить свыше 60 млрд помощи Украине. Все из-за того, что сенаторы не смогли достичь единого мнения касательно укрепления защиты границы с Мексикой, а без этого вопроса поддержка Украины не обсуждается.