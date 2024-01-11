Инвестиции в нашу страну – это инвестиции в глобальное лидерство США, демократий и стабильные правила, считает Подоляк

Для России начались сложные дни, ведь сейчас союзники Украины стали заявлять о существенной помощи нашей стране. Это касается как военных пакетов, так и многолетней поддержки.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, скоро могут быть увеличены конкретные национальные военные пакеты.

Кроме того, наши партнеры обещают многолетние программы поддержки и совместные инвестиции в новый формат глобальной безопасности. Советник председателя ОП говорит, что окончательное принятие понимания, что Россия в таком виде – крайне опасна для современного мира и это бесконечная война и разруха в различных проявлениях.

Новый госсекретарь по иностранным делам Дэвид Кэмерон заявил в парламенте, что Британия готова поддерживать нас годами. Важное решение о выделении военной помощи принял парламент Италии.

"Планы поддержки Украины на высоком уровне с определенной конкретикой относительно совместных военных производств обсуждают в ЕС и НАТО. На полном ходу влечение, влекущее решение о передаче Украине замороженных активов РФ: нужны логистические и юридические окончательные шаги", — написал Подоляк.

Сейчас сенаторы-республиканцы и Белый дом очень близки к соглашению, которое разблокирует американскую помощь. Обе партии четко отдают себе отчет, что инвестиции в Украину – это инвестиции в глобальное лидерство США, демократий и в стабильные правила.

"Все это информация по официальным брифингам, коммюнике, дипломатической почте. Конечно, все мы с нетерпением ждем, как это конспирологически прокомментирует "ботоферма ФСБ", пророссийское лобби, разнообразные интернет-фрики и официальные "источники" в Москве, которые ежедневно "уничтожают" 100 500 единиц натовской техники", — подытожил советник ОП.

Ранее Телеграф писал, что Венгрия готова снять свое вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд. евро. Но в Будапеште было названо определенное условие.