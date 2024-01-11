Не было никаких переговоров: Зеленский ответил на резонансное заявление итальянского министра

Ранее министр обороны Италии заявил о том, что РФ демонстрирует готовность к переговорам

Украина не проводила никаких переговоров с Италией о начале мирных переговоров с Россией. Подобные разговоры не проходят ни на одном из уровней.

Об этом во время пресс-конференции с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом он ответил на вопросы журналистов относительно возможного давления на Киев в вопросах мирных переговоров с РФ.

"Никаких подобных переговоров у меня с Италией не было. На уровне лидеров, на уровне любых лидеров", – подчеркнул он.

Также украинский президент отметил, что все планы по боевым действиям решаются в кабинетах украинских чиновников. Зеленский подчеркнул, что эта борьба будет продолжаться в пользу Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянскому парламенту, что украинское контрнаступление 2023 года не принесло желаемого результата, и что пришло время для дипломатии наряду с военной поддержкой Украины.