Дело экс-главы Тернопольского облсовета, вымогавшего взятку у бизнесмена: в НАБУ сделали заявление

Денежные средства требовались от местного бизнесмена

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего председателя Тернопольского облсовета, Михаила Головко которого подозревали в вымогательстве 600 тыс. гривен от предпринимателя.

Фигурант был пойман "на горячем" при получении данной суммы. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"В июне 2023 года его разоблачили "на горячем" при получении более 600 тыс. грн. Денежные средства требовались от местного бизнесмена за оплату выполненных его предприятием работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов", — говорится в сообщении.

В тот же день были разоблачены два бывших председателя Тернопольской ОВА. Они требовали от этого же предпринимателя деньги, но уже в размере 2 млн гривен.

10 января 2023 года следствие по экс-председателю Тернопольского облсовета выделили в отдельное уголовное производство. Расследование в отношении заместителей председателя Тернопольской ОВА продолжается.

Набу и САП начали следствие по заявлению гражданина, у которого подозреваемые требовали средства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине будут судить нардепа Людмилу Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник. Их разоблачили на получении неправомерной выгоды.