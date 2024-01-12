В Киев прибыл Риши Сунак: что в планах у премьера Великобритании

Он подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины

В пятницу, 12 января, в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. У него запланирована встреча с президентом Украины владимиром Зеленским.

Как ранее сообщалось на сайте правительства Великобритании, в Киеве Сунак объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи. В него войдут ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

"Я в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может ослабнуть и не ослабнет. Всем украинцам: Британия с вами – столько, сколько потребуется", — написал Сунак в соцсети Х (бывший twitter), опубликовав фото в Украине.

Также Британия выделит 200 млн фунтов стерлингов (больше 255 млн долларов) на беспилотники для Украины: разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из какой-либо страны.

"Это будет самая большая партия разведывательных, ударных и морских дронов, которая когда-либо передавалась Украине иностранным государством", — сказал Сунак.

Кроме того, в Киеве Риши Сунак подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины. Также у него запланирована встреча со спасателями, которые ликвидируют последствия российских авиаударов. Премьер Британии объявит о выделении 18 млн фунтов стерлингов (около 22 млн долларов) на гуманитарную помощь и помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, Великобритания предоставит деньги и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

Напомним, с начала войны с РФ Украина получила от Великобритании мощную политическую поддержку и оружие. А кроме этого страна предоставила 2,04 млрд долларов помощи в украинский бюджет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в мае 2023 года Великобритания предоставила Украине дроны-камикадзе с дальностью полета более 200 километров. Это более чем вдвое превышает дальность установок Himars.