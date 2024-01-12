Не Резников? Зеленский рассказал, как на Банковой выбирают посла в Лондон

Киев с перспективой тщательно подходит к кандидатуре дипломата

Украина на сегодняшний день рассматривает несколько кандидатов на пост украинского посла в Великобритании. Об этом в пятницу, 12 января, на совместной пресс-конференции в Киеве с британским премьер-министром Риши Сунаком заявил президент Владимир Зеленский, сообщает журналист "Телеграфа".

— Что касается наших отношений с Великобританией: они очень мощные. Очень важно, чтобы каждый из чиновников, из дипломатов, которые заботятся о наших отношениях с Великобританией, был на самом высоком уровне. Поэтому мы рассматриваем осторожно несколько кандидатур, — заявил глава государства, не уточняя конкретных фамилий, но в то же время и не подтверждая, есть ли среди кандидатов экс-министр обороны Украины Алексей Резников.

При этом президент Украины объяснил, что если "что-то ты строишь очень и очень долго, то важно потом все это не потерять".

— Это (назначение украинского посла в Великобритании. — Авт.) важный и чувствительный вопрос, — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, предыдущий посол Украины в Британии Вадим Пристайко занимал этот пост с июля 2020 года по июль 2023-го. Его уволили вскоре после критических слов по поводу комментария Зеленского; тот был сделан в адрес тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса и касался благодарности союзникам.

Так, в ответ на слова Уоллеса Зеленский сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку, добавив при этом, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Эти слова украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Впоследствии среди предполагаемых претендентов на должность посла после отставки с поста министра обороны СМИ называли именно Резникова.