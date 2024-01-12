Соглашение с Великобританией о безопасности: стало известно, что требуют от Украины

Реформы необходимы для текущей и будущей безопасности Украины

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией предусматривает обязательства по проведению реформ. Они касаются приоритетных направлений, определенных для вступления в ЕС и НАТО.

Об этом говорится в тексте документа, обнародованном на сайте президента. Так, Украина обязуется провести реформы в четырех сферах.

Управление

Украина обязуется продолжать институционную реформу управления с целью построения устойчивой и всеобъемлющей демократии, включая продолжение реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права.

Борьба с коррупцией

Украина обязуется продолжать развивать свой потенциал и способность предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах, а также в гражданском обществе, в частности путем создания и поддержки независимых и надлежащим образом обеспеченных ресурсами антикоррупционных институтов, способных действовать с должной подотчетностью, но без политического вмешательства.

Сектор безопасности и обороны

Планируется установить демократический гражданский контроль над Вооруженными силами. Это является условием членства в НАТО и важным показателем аполитичности ВСУ.

Также предполагается внедрение надлежащего управления в секторе безопасности и обороны, включая принятие решений на основе фактических данных, делегированными управленческими полномочиями, четкими директивными структурами, а также усовершенствованием процессов набора, управления персоналом и удержания кадров, корпоратизацией и надлежащим управлением государственным оборонно-промышленным сектором целью выполнения обязательств Украины перед Организацией экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, необходимо провести усовершенствование процессов закупок в сфере обороны и безопасности (как летального, так и нелетального оборудования), обеспечивая, где это возможно, прозрачность процесса по умолчанию, а также соблюдение всех соответствующих процедур для проведения аудита и оценки.

Также реформа предусматривает усиление соответствия евроатлантическим ценностям и стандартам, в том числе через развитие и стандартизацию международного гуманитарного права, а также поддержку соответствующих министерств в выполнении их обязательств по уязвимым группам.

Экономическая и бизнес-сфера

Предполагается модернизация экономики путем проведения реформ, которые будут способствовать привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых и равных условий для всех сторон, в частности, путем реформирования государственных предприятий.

В то же время в документе отмечается, что Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в реализации повестки дня реформ, будет делиться опытом Соединенного Королевства в использовании и координации государственно-частного партнерства, создании благоприятных условий для финансовых рынков и рынков капитала, а также практическим опытом в сфере борьбы с коррупцией, реформирования сектора безопасности и обороны, судебной реформы и поддержки инклюзивных и демократических институтов.

Напомним, в июле 2023 года страны-члены "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе официально объявили о гарантиях безопасности для Украины. Сама декларация была рамочным документом. После этого должно последовать заключение системы двусторонних договоров о безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.