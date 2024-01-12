"Заставим Россию заплатить": что соглашение с Британией по безопасности означает в военной сфере

Британский премьер прокомментировал усиление сотрудничества с Украиной и анонсировал "столетия сотрудничества"

Подписание многолетнего соглашения в сфере безопасности между Украиной и Великобританией будет иметь свои конкретные результаты в военной сфере. Об этом в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 12 января, сообщил британский премьер Риши Сунак, сообщает журналист "Телеграфа".

По словам главы британского правительства, соглашение предусматривает самый большой пакет оборонной помощи Украине с начала полномасштабной войны в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

— Это означает больше противотанковых средств, больше ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовку тысяч украинских воинов. 200 миллионов фунтов будут выделены на производство сотен тысяч новых дронов, — уточнил Сунак, напомнив, что с начала полномасштабного вторжения РФ Лондон выделил Киеву помощь на более чем 12 млрд фунтов.

Он также добавил, что подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами станет ядром отношений между государствами, которые продлятся сотни лет. А также является сигналом для союзников о том, что Украина, безусловно, принадлежит к семье свободных государств мира. Глава британского правительства отметил поддержку Лондоном будущего вступления Украины в НАТО. И, по его оценкам, Альянс будет только сильнее благодаря Украине.

— Очень важно, чтобы Россия поняла: мы не отступаем. Мы будем с Украиной долгое время. В случае предстоящей новой атаки РФ мы будем оказывать помощь Украине, в которой она будет нуждаться. Это будет скорая помощь с вооружениями — наземными, морскими. Мы будем заставлять также Россию платить экономическую цену такой агрессии, – отметил премьер-министр Великобритании.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией. Самое главное в договоре, что британцы готовы поддерживать Киев, а этот договор рассчитан на 10 лет.

Также "Телеграф" писал, что в Офисе президента Украины назвали три хорошие новости для Украины. Это касается как военных пакетов, так и многолетней поддержки.