Дело хищения электроэнергии в "Укрэнерго": Кудрицкий выпустил за границу предполагаемого фигуранта

Вернется ли вероятный фигурант в Украину пока неизвестно

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отпустил в загранкомандировку одного из топ-менеджеров, который может быть ключевым фигурантом дела о краже электроэнергии трейдером "Юнайтед Энерджи", связываемого с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом в Facebook написал Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, сообщает dsnews.

"Злые языки говорят, что со стороны Укрэнерго схему "администрировал" не один лишь указанный НАБУ директор департамента, а именно Дмитрий Кондрашов, глава департамента администратора расчетов. Также имеет отношение Никита Вишневский, директор по рыночным операциям Укрэнерго. И оба почему-то успели сбежать за границу до того, как о схеме сообщило НАБУ", — сообщил Загородний.

По его данным, только Кондрашову сообщено о подозрении. В то же время Вишневский не имеет никакого процессуального статуса. Глава Укрэнерго Кудрицкий подписал ему командировку за границу. Оттуда Вишневский якобы написал заявление об уходе.

"Вот так просто. Вернется ли он в страну? Увидим. Это отлично, что правоохранители наконец-то взялись за олигархов. Но я бы очень не хотел, чтобы громкой фамилией нас не отвлекали от других, не менее циничных воров, которые не просто воруют сотни миллионов во время войны, а еще сидят при этом на государственной зарплате", — написал Загородний, добавив, что в пресс-релизе НАБУ нет ни слова о возможном сговоре среди топ-менеджеров Укрэнерго.