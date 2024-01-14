"Я пойду снег собирать. 21 век": в Донецке оккупанты оставили людей без воды, света и тепла (фото)

Люди вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы обеспечить себя водой

Жители Донецка жалуются главе так называемой "днр" Денису Пушилину на отсутствие воды. Чтобы ее получить, людям приходится топить снег.

Информацию об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Отмечается, что в соцсетях можно встретить комментарии следующего содержания:

"Уважаемый Денис Пушилин, может хватит пиариться и дарить розы на ВДНХ, может пора заняться проблемами Донецка?".

"Терешковой, 3, 4 подъезд. 19 часов. По графику подача воды — в 5 (17) часов. Вот, пожалуйста, мы стоим. В среду вода шла ровно 50 минут, подъезд не успел набрать. Сейчас начало 8-го, мы все стоим. Стоит бабушка. Она живет на 9 этаже одна, и уже неделю она остаётся без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21 век", — рассказала жительница микрорайона Текстильщик.

"Воды нет, я сейчас пойду снег собирать. 21 век".

Кроме того, в городе есть также и проблемы с теплом и светом. Местные паблики уже переполнены жалобами от людей:

"На Жилплощадке Кирпичный, уже шестой месяц пошёл без электричества, куда только люди не писали, не звонили. И газа нет, считай, 2 года", — написала в сети жительница Донецка.

"230 Стрелковая дивизия, 14 воды нет с прошлого года!", — возмущенно написала еще одна жительница.

"Ул. 50 Гвардейской дивизии д. 27 отсутствует отопление на нижних этажах. На улице -10", — сказал ещё один житель Донецка.

"Как хорошо стало с приходом России, не то что при бандеровцах! Тогда так страшно притесняли, что вода шла круглосуточно", — написал ещё один местный житель.

СМИ отмечают, что в результате перепада напряжения в Донецке было остановлено 12 котельных. В группировке "днр" тем временем заявили, работоспособность трех из них восстановлена, а остальные аварии сейчас пытаются устранить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в центре Донецка прогремели несколько взрывов. Над городом после этого стали подниматься клубы дыма.