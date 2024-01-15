Эксперт рассказал, как сестра жены главы "Укрнафты" Сергея Корецкого зарабатывает сотни миллионов государственных гривен

Семейные отношения продолжают оставаться в Украине одним из главных факторов успешного бизнеса, ведь коррупцией почему-то это в нашей стране не считается. Справедливость этого тезиса подтверждает юрист и председатель ООО "Украинский топливный Стандарт" (УТС) некая Елена Павловна Моружко. Ее компания всего за год своего существования успела заработать на государственных тендерах 156 млн. грн.

Как пишет на собственной странице в социальной сети Facebook политический обозреватель Михаил Шнайдер, секрет такого успешного бизнеса достаточно прост. Дело в том, что жена директора крупнейшей нефтедобывающей государственной компании Украины "Укрнафта" — Сергея Корецкого, Ирина Павловна Корецкая, в девочке носила фамилию Моружко. То есть речь идет о родной сестре топ-руководителя государственного предприятия.

Однако, как пишет эксперт, не все так просто, ведь еще в 2015-м году после смерти Игоря Еремеева, совладельца Группы "Континиум", жена покойного судилась с молодой женщиной за право собственности на квартиру стоимостью 23 млн грн, подаренная последним погибшим нардепом. Объяснение такого щедрого дара было очень простым – дама находилась с бизнесменом и политиком в близких отношениях. Этой молодой женщиной и одновременно ответчиком по делу 757/42180/17-ц была как раз Елена Моружко.

Как утверждает Михаил Шнайдер, именно благодаря столь близким отношениям родной сестры с главой "Группы "Континиум", Сергея Корецкого и ожидала столь стремительная карьера от молодого аналитика до гендиректора управляющей компании Группы "Континиум".

Но настоящий счастливый билет Сергей Корецкий вытащил в ноябре 2022 года, когда стал главой национализированных "Укрнафты" и "Укртатнафты". Уже через месяц — 14 декабря — Елена Моружко регистрирует ООО "СПС".

"Молодая компания, которой едва исполнился год, с уставным капиталом в 30 тысяч гривен, без собственных человеческих ресурсов, производственных или складских мощностей, мощно стартовала в 2023 году на поставках нефтепродуктов "Укрнафты", как производимых на Кременчугском НПЗ, так и тех, что "Укрнафта" импортирует от Польского "Орлена". ООО "УПС" покупает по очень выгодным "оптовым" ценам как нефтепродукты непосредственно у государственной "Укрнафты", так и топливные талоны "Укрнафты" у ее дочерней компании — ООО "Укрнафта-Снаб", — так описывает Михаил Шнайдер "бизнес" сестры жены главы "Укрнафты" Сергея Корецкого.

Впрочем, как намекает эксперт, глава "Укрнафты" не до конца доверяет даже сестре жене, поэтому в ООО "УПС" партнером Елены Моружко является Екатерина Варламова, бывшая администратор компании WOG и приближенный к Сергею Корецкому человек. Со стороны налоговой, как утверждает Михаил Шнайдер, прикрытие ООО "СПС" обеспечивает заместитель председателя Налоговой службы Украины Евгений Сокур.

"Поэтому можем поздравить Елену Моружко — ее инвестиция в родственные связи абсолютно оккупирует себя. Когда-то она составила протекцию молодому Сергею Корецкому, а теперь уже Сергей Корецкий, вытащив "Золотой Билет" с назначением в "Укрнафту"/"Укртатнафту", не забывает об интересах своей семьи в широком смысле. Об этих историях о семейном нефтетрейдинговом бизнесе и родственных связях вы не прочтете в очередной статье Форбса, а жаль, потому что они заслуживают того, чтобы их рассказали", — резюмирует Михаил Шнайдер.