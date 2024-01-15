Зеленский уже в Швейцарии: какие дела и встречи запланированы у президента Украины

Украинского лидера тепло встретил министр иностранных дел Швейцарии

В понедельник, 15 января 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочем визитом. У него весьма плотный график, ведь запланированы встречи с местными политиками.

Глава украинского государства также выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленского приветствовал лично министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, о чем швейцарский дипломат написал в соцсети Х.

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"Приветствуем в Швейцарии, господин Президент Зеленский", ― написал Кассис.

У президента Украины будет достаточно насыщенный график. Он встретится с главой государства, представителями парламента и выступит перед участниками форума в Давосе, который стартовал днем ранее. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале Зеленского.

"Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встретюсь с лидерами страны и поучаствую в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой Президенткой Виолой Амхерд", ― написано в сообщении.

Зеленский также пообещал поблагодарить швейцарских политиков за принципиальную поддержку суверенитета и целостности Украины. Он отметил, что будет говорить также о депортации детей Россией и их возвращении на Родину. Затронет он также вопрос санкций и передачи Киеву замороженных активов страны-террористки. Помимо этого, у него еще назначены встречи с представителями НАТО и Евросоюза.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", ― говорится в сообщении Зеленского.

Отметим, что Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проводится с 15 по 19 января 2024 года. В понедельник с речью выступит президент Украины Владимир Зеленский. На этом форуме среди прочего обсуждают пункты украинской "Формулы мира".

Ранее "Телеграф" писал, что в Давосе министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о планах на 2024 год. Борьба за свободу страны продолжится. Украина не будет отказываться от оккупированных территорий.