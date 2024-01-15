Румынские фермеры расширили блокаду: через еще один пункт пропуска перестали пускать грузовики

Раньше фермеры блокировали только один пункт пропуска

Румынские фермеры возобновили блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной. В понедельник, 15 января, они заблокировали еще один пункт пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Также в ГПСУ отметили, что началось блокирование румынского пункта пропуска "Вікову-де-Сус", что напротив украинского — "Красноильск". По данным украинских пограничников, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются в установленном порядке как на въезд, так и на выезд из Украины.

Следует отметить, что в настоящее время также продолжается блокировка пунктов пропуска "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей.

Напомним, 13 января 2024 года в 14:00 румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска "Сирет".