Для оформления субсидии в 2024-ом нужно подготовить пакет документов: что туда должно входить

В некоторых случаях гражданину могут понадобиться дополнительные бумаги

В Украине ряд граждан имеет право на получение субсидий, которые, например, помогают облегчить прохождение сложных периодов в году. Однако перед её оформлением гражданину потребуется собрать пакет документов.

"Телеграф" рассказывает о том, что в него должно входить в 2024-ом году. Основные документы, которые необходимо предоставить для субсидии, это:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларацию о доходах и расходах лиц,

дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.

Другие документы, которые могут потребовать в случае необходимости:

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли сразу получать два вида пособия в Украине.