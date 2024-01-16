Для оформления субсидии в 2024-ом нужно подготовить пакет документов: что туда должно входить
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В некоторых случаях гражданину могут понадобиться дополнительные бумаги
В Украине ряд граждан имеет право на получение субсидий, которые, например, помогают облегчить прохождение сложных периодов в году. Однако перед её оформлением гражданину потребуется собрать пакет документов.
"Телеграф" рассказывает о том, что в него должно входить в 2024-ом году. Основные документы, которые необходимо предоставить для субсидии, это:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
- декларацию о доходах и расходах лиц,
- дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.
Другие документы, которые могут потребовать в случае необходимости:
- справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом месте и т.п.
Напомним, ранее мы писали о том, можно ли сразу получать два вида пособия в Украине.