Румыния пошла на уступки фермерам: разблокируют ли границу с Украиной

Речь идет о части требований фермеров

Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры, которые блокируют границу с Украиной, достигли соглашения, несколько требований протестующих были удовлетворены. Однако не означает немедленного прекращения протестов.

По словам министра сельского хозяйства Флорина Барбу, соглашение охватывает 13 требований фермеров. Диалог продолжится, чтобы найти компромисс по остальным требованиям, сообщает издание Euractiv.

В частности, правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года. Также будет немедленно введено в действие положение о субсидированных процентных кредитах.

Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Вместе с тем, как заявил один из представителей фермеров на переговорах, Мариус Мику, соглашение не означает немедленного прекращения протестов. Продолжительность блокирования границы зависит также от предстоящих переговоров с перевозчиками, которые продлятся до 18 января.

Стоит отметить, что ранее Румыния начала ударными темпами строительство автострады, чтобы создать для Украины еще один транспортный коридор в страны Евросоюза. Необходимость в нем была достаточно острой, учитывая блокаду украинской границы поляками, словаками и венграми. Теперь же к ним присоединились и румынские фермеры.

Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини". Они подписали соглашение с правительством, в котором были указаны условия прекращения протестов.