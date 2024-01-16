Польша договорилась с перевозчиками: когда разблокируют границу с Украиной

Перевозчики решили "дать правительству время поработать"

Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством по некоторым требованиям. В связи с этим они приостанавливают свой протест с 13:00 17 января.

"Это не конец, но протест будет приостановлен … Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", — заявил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, его слова цитирует агентство Reuters.

Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию, которая запланирована на 13:00 по киевскому времени 16 января. На ней должно быть подписано соглашение с перевозчиками.

Напомним, польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как правительство согласилось на их требования в начале месяца. Однако перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украинско-польской границе.

Польские фермеры начали блокировать пункт пропуска на границе с Украиной еще 23 ноября 2023 года. Они приостанавливали протесты с 24 декабря, но 4 января снова вернулись к протестам. Они заявляли о готовности блокировать границу до 3 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры, которые блокируют границу с Украиной, достигли соглашения, несколько требований протестующих были удовлетворены. Однако не означает немедленного прекращения протестов.