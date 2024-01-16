Укр

Зеленский встретился с Блинкеном: напомнил о двух особо важных вещах (видео)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен Новость обновлена 16 января 2024, 14:55
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото Офис президента Украины

Встреча не была анонсирована ранее

Во вторник, 16 января 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Украинский лидер получил заверения, что Вашингтон и далее продолжит поддержку Киева.

Политики обсудили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере, усиление противовоздушной обороны и дальнобойных способностей. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале Зеленского.

"Мы решительно настроены сохранить поддержку Украины, и мы тесно работаем с Конгрессом (для согласования нового пакета помощи Киеву)", — сказал Блинкен.

Встреча Блинкена и Зеленского

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#США #Встреча #Владимир Зеленский #Энтони Блинкен