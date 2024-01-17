Снабжали Россию военной продукцией: ГБР накрыло крупный концерн и задержало его топ-менеджмент

Владельцы совершали поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки

Государственное бюро расследований задержало топ-менеджмент концерна, который продолжал снабжать российский военно-промышленный комплекс системами заграждения во время полномасштабной войны в стране. Участникам грозит лишения свободы.

Об этом в среду, 17 января, сообщили в пресс-службе ГБР. Отмечается, что за последние полгода уже была разоблачена деятельность уже второго концерна, который снабжал вражеский ВПК.

"Установлено, что группа компаний из Житомирщины поставляла предприятиям оборонно-промышленного комплекса России системы заграждения, которые используются в агрессивной войне против Украины.

До начала войны концерн принадлежал предпринимателю, который за несколько дней до начала войны уехал из Украины, а после вторжения переоформил собственность на подконтрольных лиц, продолжавших работать с РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые владельцы совершали поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Эти компании занимались отправкой "заказа" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны. Выяснилось, что только за 2022 год фигуранты поставили в Россию несколько партий соответствующей продукции более чем на 1,5 млн долларов США.

В конце декабря в помещениях концерна и по месту жительства его топ-менеджеров были проведены обыски. Правоохранители изъяли вещи и документы, свидетельствующие о проведении операционной деятельности предприятий концерна на территории Украины и России.

В настоящее время задержаны два топ-менеджера концерна. Им было сообщено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, совершенных организованной группой по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

Еще минимум трое участников, включая организатора, находятся за пределами страны. Указанным лицам будет поставлено в известность о подозрении заочно.

В ДБР указали, что санкция статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Решается вопрос об аресте имущества предприятий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины задержала владельца агрохолдинга, который поставлял на левобережье Херсонщины продукты для российских оккупантов.