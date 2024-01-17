Мирные переговоры по Украине: Блинкен сделал заявление

В США "открыты" для начала переговоров

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию в Украине. Но для того, чтобы состоялись переговоры, необходима готовность РФ и ее положительные намерения по этому вопросу.

Об этом Блинкен сказал на форуме в Давосе. По его словам, переговоров может не быть даже в ближайшем будущем.

Он говорит, что в США "открыты" для начала переговоров. Для этого Россия должна выступать на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости, подчеркнул госсекретарь.

"Если Россия будет соглашаться по этим основаниям, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", — заявил Блинкен.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе западные партнеры выразили поддержку Украины. Но при этом призывали к окончанию войны, которую ведет против нее Россия.

Владимир Зеленский напомнил, что замораживание конфликта в стране не означает конца войны. Этот шаг не станет гарантией безопасности стран Европы.

Ранее Телеграф писал, что Украина может начать процесс вступления в НАТО до окончания войны. Но есть важный нюанс.