Что будет с Украиной, если Трамп станет президентом США: Зеленский дал прогноз

Президент "ни разу не слышал о не поддержке с их стороны"

Владимир Зеленский убежден, что Америка будет и дальше поддерживать Украину, даже если на президентских выборах в США победу получит Дональд Трамп. Он уверен, что один человек не может изменить весь народ.

Об этом сказал глава государства, подытоживая встречи и дискуссии в Давосе. Отвечая на вопрос об отношениях между странами, если президентом Штатов будет избран Трампа, Зеленский отметил, что "в любом случае это выбор американского народа и только".

По его словам, Украина будет работать в партнерстве с президентом, которого изберут Соединенные Штаты Америки. Президент также высказался о некоторых озвучиваемых высказываниях американских политиков о возможном уменьшении поддержки Украины.

"Безусловно, некоторые голоса, радикальные голоса от республиканской части звучат и они напрягают украинское общество. Иногда мы удивлены, а иногда общество просто боится. Некоторые рискованные лозунги — это часть политики выборов США, я это понимаю", — сказал Зеленский.

Он обратил внимание на эффект подобных "предвыборных тезисов" в Штатах для восприятия гражданами Украины.

"Это так больно во время войны. Знаете, все болезненнее. И каждое слово оно ранит, а иногда оно убивает. Потому что ты все воспринимаешь как во время войны… Поэтому некоторые радикальные голоса напрягают, они пугают общество. И поэтому я бы очень хотел, чтобы это было просто мнение единичных голосов, а не значительная часть республиканцев", — высказался Зеленский.

В этом контексте он напомнил, что во время визита в Штаты прошлой осенью или когда в Украину приезжали американские конгрессмены, сенаторы, представители двух партий. Зеленский "ни разу не слышал, что поддержки не будет".

"И когда идет избирательный процесс, к сожалению, я слышу такие голоса. Мы готовы работать со всеми, но я хочу вам сказать, что мы уважаем американский народ. И я думаю, что один человек не может изменить весь народ", – отметил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп сделал новое заявление о войне в Украине. Он заявил, что если его изберут президентом на выборах, он намерен решить войну в Украине "очень быстро".