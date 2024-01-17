"Неприятный сюрприз": СМИ узнали, почему Китай не захотел встречи с Зеленским

Пекин поддерживает Москву и не намерен давить на Россию

Китай отклонил просьбу Украины о встрече в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и президентом Зеленским. В администрации США утверждают, что Китай отказался от встречи сознательно.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Издание отмечает, что это был "неприятный сюрприз" для Киева.

"Украинские лидеры не скрывали своего желания" встретиться с китайскими чиновниками, в частности Ермак "намекал", что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но в результате "не получил желаемой встречи, что явилось ударом по Киеву".

При этом представитель Украины в комментарии отрицает, что Киев просил о встрече с КНР. Кроме этого, Китай не посетил переговоры с участием стран "глобального Юга".

Как пишет Politico, это стало еще одним знаком того, что Пекин поддерживает Москву и не намерен давить на Россию с целью побуждать ее завершить войну.

Источники издания в администрации США утверждают, что Китай отказался от встречи сознательно, отвергнув запрос Украины, и речь не идет о простом "несовпадении графиков". Еще один высокопоставленный чиновник США заявил, что "Китай отказался от каких-либо встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной".

Ранее "Телеграф" писал, что у Китая большие планы по России. Глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко говорит, что сегодня отношения Китая с Россией уже асимметричны и эта асимметрия углубляется.